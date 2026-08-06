شؤون القصر: برنامج “بادر ويانا” يجسد الحرص على توفير بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة للأبناء خلال الصيف

مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالتكليف علياء الصقر تقوم بزيارة ميدانية لمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي والاطمئنان على الابناء المشمولين بالرعاية

أكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالتكليف علياء الصقر اليوم الخميس أن برنامج (بادر ويانا) يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة للمشاركين من الأبناء المشمولين بالرعاية خلال الإجازة الصيفية بالتعاون مع بنك وربة ومركز (عبدالله السالم) الثقافي.

وقالت الصقر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الزيارة تجسد حرص الهيئة على متابعة تنفيذ برامجها الصيفية ميدانيا في إطار البرنامج الحكومي لحماية الأسرة والوقوف على الأنشطة المقدمة للأبناء بما يسهم في تنمية مهاراتهم وترسيخ القيم الإيجابية لديهم.

وذكرت أن الهيئة تحرص على تنويع البرامج والأنشطة المقدمة للأبناء بما يحقق التوازن بين الجوانب التعليمية والثقافية والترفيهية ويهيئ لهم بيئة محفزة تسهم في تنمية شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم إلى جانب ترسيخ قيم المبادرة والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

وأضافت أن هذه البرامج تحقق الاستفادة المثلى من أوقات الفراغ وتسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم من خلال برامج نوعية تنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية في دعم ورعاية الأبناء المشمولين برعاية الهيئة.

يذكر أن برنامج (بادر ويانا) يهدف إلى توفير فرص عمل للقصر المشمولين بالرعاية في الاجازة الصيفية بالتنسيق مع بعض الشركات الأهلية الخاصة والجهات الحكومية.