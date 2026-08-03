تسجيل أول وفاتين بأمريكا بمرض السيكلوسبوريا

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قالت وزارة الصحة في ولاية ميشيجان الأمريكية اليوم الاثنين إن شخصين لقيا حتفهما بعد إصابتهما بمرض حلقيات الأبواغ (سيكلوسبوريا)، في أول وفيات تُسجَّل خلال أكبر تفش لهذا المرض المعوي في الولايات المتحدة.

وأظهرت سجلات طبية أن الشخصين تعرضا من قبل لظروف صحية خطيرة، ربما تفاقمت بمرض السيكلوسبوريا والجفاف.

وربط فحص أجرته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف.دي.إيه) تفشي المرض، الذي امتد إلى تسع ولايات، بنوع من الخس وارد من مزارع تيلور الخاصة في وسط المكسيك، لكن السلطات لا تزال تبحث عن مصادر محتملة أخرى.

ولا يعد السيكلوسبوريا عموما مرضا يهدد الحياة.

وأبلغ مسؤولو الصحة في ميشيجان اليوم الاثنين عن 11234 حالة مرتبطة بالتفشي، بزيادة 461 حالة عن آخر تحديث يوم الجمعة. وأسفر التفشي عن دخول 193 شخصا إلى المستشفى.

وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حالات الإصابة بهذا المرض، الذي يسببه طفيل السيكلوسبورا، زادت بشكل مطرد في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتشمل الأعراض الإسهال الشديد والغثيان ومشكلات معوية أخرى.