تراجع الرياح يتيح استئناف العمليات الجوّية لمواجهة حرائق اليونان

مكافحة الحرائق في اليونان

تمكنت طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق من الإقلاع صباح الاثنين في اليونان، مستفيدة من تراجع حدة الرياح، لمساندة العناصر المنتشرين على الأرض لمكافحة عدة حرائق، خصوصا في منطقة أثينا، أوقعت حتى الآن خمسة قتلى، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لفرق الإطفاء لفرانس برس “نواجه اليوم ثلاث جبهات صعبة في بساثا وكريو بيغادي وكانديلي”، ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومترا غرب أثينا.

وبفضل تراجع سرعة الرياح، أقلعت تسع طائرات إطفاء في وقت مبكر الاثنين لمساندة تسع مروحيات و450 من عناصر الإطفاء المنتشرين لمواجهة النيران في منطقتي بيوتيا وأتيكا التي تضم أثينا، بحسب المسؤول.

وكانت هبات رياح بلغت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة خلال الأيام الأخيرة حالت دون استخدام الطائرات.

وأمرت الحماية المدنية صباح الاثنين بإجلاء قرى إضافية قرب كانديلي، على بعد 45 كيلومترا غرب أثينا.

وقال نائب وزير الحماية المدنية وأزمة المناخ كوستاس كاتسافادوس لقناة “إي آر تي نيوز” الرسمية الاثنين إن “المعركة ضد الحرائق غير متكافئة”.

وفي ذروة الموسم السياحي، سيبقى خطر اندلاع الحرائق الاثنين “مرتفعا جدا”، عند المستوى الرابع من مقياس من خمسة مستويات، في أتيكا ومنطقة بيوتيا المجاورة، وفق الحماية المدنية.

وتكافح اليونان للأسبوع الثاني على التوالي حرائق أتت على آلاف الهكتارات من الغابات والأحراج والأراضي الزراعية، بعدما كانت حتى الآن بمنأى نسبيا عن الحرائق الكبرى في بداية موسم الصيف، خلافا لفرنسا وإسبانيا.

وخلال أسبوع واحد، احترق أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في اليونان التي تتأثر بشدة بأزمة المناخ، شأنها شأن مجمل منطقة البحر المتوسط، وفق بيانات نشرتها وسائل إعلام نقلا عن تحليلات برنامج “كوبرنيكوس” الأوروبي.

وقُتل ثلاثة من عناصر الإطفاء أثناء تأدية مهماتهم الأسبوع الماضي، إضافة إلى قائد مروحية ومساعده لقيا حتفهما الأحد في اصطدام مروحيتهما بأخرى أثناء محاولتهما إخماد النيران في محيط بساثا.

وأوقفت السلطات موظفين في شركة للكهرباء على صلة بحريق يُعتقد أنه اندلع الجمعة بسبب شرارة انبعثت من كابل كهربائي قرب قرية بورتو غيرمينو الساحلية على خليج كورنث، على بعد 60 كيلومترا من أثينا.