فرق الإنقاذ تبحث عن 28 مفقودا بعد حريق عبارة بإندونيسيا

أعمدة الدخان تتصاعد من العبارة "موتيارا سينتوسا 2" أثناء الحريق قبالة شمال جزيرة مادورا

قال مسؤول إن فرق الإنقاذ في إندونيسيا لا تزال تواصل اليوم الاثنين البحث عن 28 مفقودا عقب اندلاع حريق في عبارة قبالة سواحل جزيرة مادورا.

وذكرت السلطات أن العبارة (كيه.إم موتيارا سنتوسا) كانت متجهة من سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا في إقليم جاوة الشرقية إلى مدينة ماكاسار في إقليم سولاويسي الجنوبية قبل أن تندلع فيها النيران أمس الأحد. وكانت العبارة تقل 271 شخصا.

وتقع جزيرة مادورا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جاوة.

وقال أرمان أسمره شريف الدين مدير الشؤون البحرية والجوية في شرطة جاوة الشرقية لرويترز إن 28 شخصا ما زالوا مفقودين من بين 271 كانوا على متن العبارة، وتأكدت وفاة خمسة أشخاص وإنقاذ 238 آخرين.

وأضاف أن عملية البحث ستستمر لسبعة أيام، لكن من الممكن تمديدها لمدة 14 يوما إضافية.

وأشار إلى أن سبب الحريق لا يزال غير معروف.

وتعتمد إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم نحو 17 ألف جزيرة، بشكل كبير على العبارات كوسيلة رئيسية للتنقل، إذ تعد الرحلات البحرية أقل تكلفة وأكثر توافرا من السفر جوا.

ومع ذلك، لا تُطبق معايير السلامة دائما بصرامة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث بشكل متكرر نسبيا.