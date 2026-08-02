مقتل 14 فيما يشتبه بأنه تفجير انتحاري أمام مركز شرطة بباكستان

الشرطة الباكستانية

قالت إحدى منظمات الإنقاذ ومسؤول شرطة محلي في باكستان إن ما لا يقل عن 14 شخصا قتلوا فيما يشتبه بأنه تفجير انتحاري وقع اليوم الأحد أمام مركز للشرطة في شمال غرب البلد الذي يواجه وقائع تمرد آخذة في الاتساع.

ووقع الانفجار في كابال بمنطقة سوات الواقعة بإقليم خيبر بختون خوا.

وتجمع مؤيدون للشرطة من السكان في كابال اليوم لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم يستهدف هذا التجمع.

وقال فدا حسين، وهو مسؤول شرطة بالمنطقة، إن من بين القتلى خمسة أفراد شرطة وثمانية مدنيين. وأضاف لرويترز أن الشخص الرابع عشر يُعتقد أنه الانتحاري.

وورد في بيان صادر عن الشرطة أن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا بجروح. وأشار البيان إلى بدء تنفيذ عملية لإلقاء القبض على أي شخص قد يكون ساعد في شن الهجوم.

وعبر رئيس الوزراء محمد شهباز شريف في بيان عن “حزنه وأسفه العميقين إزاء التفجير الانتحاري”.

وتصاعدت أعمال العنف في المناطق الحدودية الباكستانية بنحو حاد في الأشهر القليلة الماضية، مستهدفة في الأساس الجيش والشرطة.

وتنحي الحكومة الباكستانية باللائمة على حركة طالبان الأفغانية في هذا التصعيد، متهمة إياها بتقديم الدعم للمسلحين. وتنفي حكومة طالبان هذه الاتهامات.