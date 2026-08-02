14 قتيلا في ضربات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا

الجيش الاوكراني

أسفرت ضربات أوكرانية على روسيا عن مقتل تسعة أشخاص على الأقلّ الأحد، فيما أودت هجمات روسية على أوكرانيا بخمسة على الأقلّ، وفق مسؤولين في البلدين.

تكثّف تبادل الهجمات بين موسكو وكييف في الأشهر الأخيرة، في حين لا تزال المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بهدف إنهاء هذا النزاع الأدمى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية معلقة.

وتقول كييف التي تنفي استهداف المدنيين، إن ضرباتها رد مشروع على القصف الروسي الدامي لأراضيها، وتهدف إلى الضغط على موسكو للدخول في مفاوضات.

وتسبّبت ضربات أوكرانية على إقليم بيلغورود الروسي في مقتل أربعة أشخاص، بينهم فتاة في الثالثة عشرة بالقرب من ملعب للأطفال، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة بالإنابة ألكسندر شوفاييف.

وقال إن “الفتاة البالغة 13 عاما أصيبت بجروح خطرة. ولم يوفّر المسعفون جهدا لإنقاذها”، لكنها قضت متأثّرة بجروحها.

وأسفر هجوم منفصل بطائرة مسيّرة على منطقة ساراتوف المتاخمة لكازاخستان عن مقتل شخصين آخرين.

كما قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سيارة في منطقة أودمورتيا الروسية، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من خط المواجهة، وذلك حسبما ذكرت أولغا أبراموفا القائمة بأعمال حاكم المنطقة عبر تطبيق تلغرام.

وقالت المسؤولة “هذا العمل وحشي في عبثيته، فهؤلاء الأشخاص لم يكونوا بالتأكيد هدفا عسكريا”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 635 مسيّرة أوكرانية ليل السبت الأحد فوق مناطق عدة من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأفادت الوزارة عبر تلغرام بأنه “خلال الليل الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 635 آلية جوية أوكرانية بلا طيار”، معددة أكثر من عشر مناطق كانت المسيّرات تحلق فوقها.

وفي أوكرانيا، تسبّبت ضربات روسية في مقتل شخصين في منطقة دنيبروبيتروفسك (شرق)، فضلا عن مقتل شخص في زابوريجيا وآخر في خيرسون في الجنوب، بحسب السلطات المحلية.

وأدّى القصف الروسي إلى تدمير منشأة بريدية في منطقة خاركيف (شمال) وأودى بموظف، بحسب ما أفادت مؤسسة البريد “نوفا بوستا”.