انحسار حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا

رجل إطفاء وسط النيران المشتعلة في غابات مدريد

انحسرت حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا اليوم الجمعة بعد السيطرة على حرائق هائلة قرب بوردو ومدريد، على الرغم من استمرار اشتعال النيران في اليونان.

واجتاحت حرائق الغابات أوروبا هذا الصيف في أعقاب موجات حر متتالية حطمت الأرقام القياسية، مما ترك مساحات شاسعة من النباتات التي أصابها الجفاف عرضة للاشتعال، وأجبر مئات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم.

وفي جنوب غرب فرنسا، سمحت السلطات للسكان بالعودة إلى منازلهم بعد إعلانها السيطرة على حرائق الغابات الضخمة التي استمرت لأكثر من أسبوع.

وقالت صوفي بروكاس ، حاكمة إقليم جيروند، في بيان إن أوامر الإخلاء رفعت في 12 منطقة غربي وجنوب غربي بوردو، مما سمح لنحو 144 ألفا من أصل أكثر من 220 ألف فرد بالعودة إلى منازلهم.

وتعد أوروبا القارة الأسرع ارتفاعا في درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث تؤكد الدراسات العلمية الحديثة أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية هو السبب وراء الظروف الحارة والجافة التي شهدتها القارة خلال الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات مرصد رويترز للمناخ أن من المتوقع أن يسجل متوسط درجة الحرارة في أوروبا اليوم الجمعة 24.9 درجة مئوية، بزيادة 3.3 درجة مئوية عن المعدل المعتاد في الفترة من 1961 إلى 1990، مما يجعلها القارة الأبعد عن معيارها التاريخي.

وعرضت أعمدة الدخان والرماد التي انبعثت في الغلاف الجوي خلال الأسابيع القليلة الماضية ملايين الأشخاص لتلوث الهواء. وأبدى العلماء قلقهم بشكل خاص إزاء انبعاثات الجسيمات الدقيقة، المعروفة باسم بي إم 2. 5، التي ترتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الرئة ومشاكل الجهاز التنفسي.

* إجلاء سائحين

تواصل فرق الإطفاء في جزيرة كريت اليونانية التعامل مع بؤر لا تزال مشتعلة على جبهة يبلغ طولها 15 كيلومترا وتعمل على منع اندلاع حرائق جديدة. وأجبر حريق اندلع في وسط كريت يوم الأربعاء على إجلاء مئات السائحين والسكان من مناطق ساحلية بوسائل تضمنت قوارب.

وقال جيورجوس تساباكوس نائب حاكم المنطقة للحماية المدنية في جزيرة كريت “نخوض معركة ضخمة لاحتواء الحريق ونأمل في السيطرة عليه بحلول نهاية اليوم”.

وأضاف أن التوقعات بهبوب رياح قوية حتى مساء غد السبت مع عواصف تصل سرعتها إلى 115 كيلومترا في الساعة تزيد من صعوبة مهمة رجال الإطفاء.

وقدر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والذي يتخذ من جنيف مقرا، أنه تم إجلاء ألفي سائح من مناطق الحرائق التي اندلعت في جزيرة كريت، وقال إن الحرائق أثرت على منازل وأراض زراعية ومزارع زيتون وقطعان من الماشية.

ورفعت إسبانيا أمس الخميس حالة الطوارئ الوطنية في مدريد وأفيلا بوسط البلاد وأعادت السيطرة إلى السلطات الإقليمية مع تحسن الأوضاع.

وظلت فرق الإطفاء في حالة تأهب تحسبا لاندلاع حرائق جديدة اليوم الجمعة، في حين ظل ألف شخص تقريبا من سبعة تجمعات سكنية في بيلايوس دي لا بريسا وسان مارتن دي فالديجليسياس بمنطقة العاصمة غير قادرين على العودة إلى منازلهم.

وإلى الشرق من ذلك، استمر حريق في لا فال دوشو بإقليم كاستليون مشتعلا، لكنه لم ينتشر منذ 48 ساعة. ولا يزال نحو سبعة آلاف من السكان بلا مأوى، لكن عاد نحو ألف شخص إلى منازلهم.