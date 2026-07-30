آلاف المهاجرين يعبرون سيرا إلى جيب سبتة الإسباني

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (إيفي) اليوم الخميس بأن آلاف المهاجرين يعبرون سيرا على الأقدام إلى جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، بعدما تسلقوا السياج الحدودي الفاصل بين المدينة والمغرب.

وذكرت الوكالة أن مئات الشبان شوهدوا وهم يتسلقون السياج الأمني، الذي لم تكن الشرطة تحرسه في ذلك الوقت، ويدخلون إلى سبتة، فيما انسحب أفراد قوات المساعدة المغربية المكلفة بالأمن على الأرض أثناء مرورهم.

وأظهرت لقطات مصورة اطلعت عليها رويترز بعض المهاجرين وهم يهتفون “تحيا إسبانيا” لدى دخولهم إلى المدينة.

وتزامن هذا العبور الجماعي مع وصول أكثر من 1500 مهاجر إلى المدينة سباحة خلال الأسبوع الماضي، بحسب السلطات المحلية.

وتمثل سبتة، إلى جانب مليلية -وهي مدينة إسبانية أخرى تتمتع بالحكم الذاتي وتقع في شمال أفريقيا- الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا. وتشهد المدينتان بشكل دوري ارتفاعا في محاولات عبور المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حث خوان خيسوس بيباس رئيس الإدارة المحلية في سبتة الحكومة الإسبانية على إعلان حالة الطوارئ في مواجهة التدفق الكبير للمهاجرين.