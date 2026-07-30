مقتل ثمانية أشخاص بينهم ستة من عائلة واحدة في قصف روسي على أوكرانيا

كشك محترق في سوق عقب غارة صاروخية روسية في كييف

قُتل ثمانية أشخاص بينهم ستة من عائلة واحدة، جراء ضربات روسية استهدفت أوكرانيا ليل الأربعاء إلى الخميس، فيما جدد الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوته إلى حلفاء بلاده لتزويدها المزيد من الأنظمة المضادة للصواريخ في مواجهة “الإرهاب الروسي”.

وفي قرية قريبة من كريفي ريغ (وسط البلاد)، قُتل ستة أفراد من عائلة واحدة، ثلاثة بالغين وثلاثة أطفال، جراء ضربة صاروخية بالستية على منزل، وفق ما ذكرت الشرطة والسلطات المحلية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “كان منزلا عاديا، تحوّل إلى ركام بفعل صاروخ بالستي”.

وفي كييف، قُتل شخص وأُصيب اثنان، بحسب السلطات المحلية. وسُمعت خلال الليل انفجارات عدة بعد إطلاق صفارات الإنذار من غارات، وهرع عدد كبير من السكان إلى محطات المترو.

وقالت غالينا دوشوك، وهي مصوّرة صحافية تبلغ 27 عاما، لوكالة فرانس برس “بالطبع أود الخروج مساء والرقص والذهاب في مواعيد غرامية، لكن بدلا من ذلك أعود من العمل وأنا أفكر فقط في الاستعداد والتوجه سريعا إلى محطات المترو”.

وأضافت “لكن هذا هو واقعنا، وعلينا أن نتعايش معه وأن نتعلم البحث عن بصيص أمل وإيجاد مخرج حتى عندما لا يرى الآخرون سوى النهاية”.

وفي بولتافا الواقعة في وسط أوكرانيا، أطلقت مسيرة غارة على مقر شركة خاصة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، بحسب السلطات العسكرية.

وأُصيب خمسة أشخاص على الأقل في لفيف بغرب أوكرانيا، حيث أفادت البلدية أيضا بوجود أشخاص تحت أنقاض مبنى.

وأتت هذه الهجمات الليلية عقب تحذير زيلينسكي مساء الأربعاء، من “احتمال كبير” بأن تشن روسيا هجوما واسع النطاق خلال الليل.

وكتب عبر اكس “أعدّ الروس لهجوم واسع النطاق قبل بضعة أيام، وهناك احتمال كبير بأن تُنفذ الضربة هذه الليلة”، داعيا السكان إلى الاحتماء.

وأكد أن أوكرانيا تواجه “نقصا كبيرا في صواريخ الدفاع الجوي التي تتلقاها من حلفائها”.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بيان عبر اكس الخميس، إن هذه الهجمات “تؤكد مجددا أن العدوان الروسي يشكل تهديدا لأمن أوروبا بأسرها”.

حفرة في بولندا

أحصت القوات الجوية الأوكرانية ليلا 74 صاروخا، معظمها بالستية، تم اعتراض 55 منها، و284 مسيرة روسية أُسقطت 265 منها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت “مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري ومراكز لوجستية واتصالات في مدينتي كييف ولفيف”، وفي مناطق أخرى، بما في ذلك دنيبروبيتروفسك حيث تقع كريفي ريغ.

في بولندا، أعلنت السلطات الخميس اكتشافها حفرة في منطقة غير مأهولة في شرق البلاد، يُرجّح أنها موقع سقوط مقذوف مرتبط بالغارات الجوية الروسية على أوكرانيا خلال الليل.

وفُتح تحقيق لتحديد مصدر المقذوف وطبيعته، مع العلم أنّ وزير الخارجية الأوكراني قال إنه “صاروخ كروز روسي من طراز خا-101″، مؤكدا أنّ دخوله بولندا يُعد “انتهاكا للمج ال الجوي لإحدى دول حلف شمال الاطلسي”.

وكثّفت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة ضرباتها بالصواريخ البالستية التي لا تستطيع اعتراضها إلا أنظمة مُحدّدة، من بينها نظام باتريوت الأميركي.

وتعاني أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ باتريوت الاعتراضية، تفاقم منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وكان زيلينسكي بحث الثلاثاء في البيت الأبيض مع نظيره الأميركي دونالد ترامب إمكان إنتاج أوكرانيا لصواريخ باتريوت الاعتراضية، وذلك بعدما أبدى ترامب في مطلع تموز/يوليو، استعدادا للسماح لكييف بتصنيع هذه الصواريخ على أراضيها.

في المقابل، صعّدت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة البعيدة المدى داخل العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة بنى تحتية للطاقة وأهدافا عسكرية.

تعرّض مستودعان تابعان لشركة “وايلدبيريز” الروسية لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في أحدث استهداف للمجموعة المتخصصة في التجارة الإلكترونية التي تتعرض لضربات أوكرانية متكررة منذ نحو أسبوعين، بحسب الشركة والسلطات المحلية.