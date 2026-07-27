قتيلان و5 مصابين جراء إطلاق نار في سياتل الأمريكية

شرطة سياتل

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصين على الأقل قُتلا وأصيب خمسة آخرون، بينهم طفل عمره عامان، في واقعة إطلاق نار أمس الأحد خلال مهرجان للطعام بوسط مدينة سياتل، وأعلن مكتب عمدة المدينة عن احتجاز مشتبه به.

وطالبت الشرطة المواطنين مساء أمس بضرورة تجنب المنطقة الواقعة عند برج سبيس نيدل، بينما يجري ضباط تحقيقات في واقعة إطلاق النار في مهرجان بايت أوف سياتل للطعام.

وقالت الشرطة إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار في وسط مدينة سياتل مساء أمس الأحد.

وكتبت شرطة المدينة في منشور على منصة إكس “هناك عدد من الضحايا. أُطلقت أعيرة نارية في سياتل سنتر”.

وأفاد شهود لصحيفة سياتل تايمز بأنهم سمعوا أصوات عدة طلقات نارية قرابة الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش).

وقالت كاتي ويلسون، رئيسة بلدية المدينة، في بيان “ما حدث اليوم في سياتل سنتر عملا من أعمال العنف المروعة”، وأوضحت أن مشتبها به جرى احتجازه. وأضافت “تعيش العائلات المتضررة أسوأ أوقات حياتها، ويحاول المجتمع بأسره استيعاب كيف لتجمع أقيم للاحتفاء بالثقافة والتواصل والبهجة أن ينتهي بدوي طلقات نارية”.