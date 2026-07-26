مارفل تكشف عن جوست رايدر وبلاك بانثر 3 في كوميك-كون

عادت استوديوهات مارفل إلى معرض كوميك-كون في سان دييجو للكشف عن مجموعة من مشروعاتها المقبلة، مثل فيلم (جوست رايدر) من بطولة رايان جوسلينج وإخراج شون ليفي، بالإضافة إلى فيلم “النمر الأسود 3” (بلاك بانثر 3).

ومن المقرر طرح (بلاك بانثر 3) في 15 ديسمبر كانون الأول 2028، وسيشهد تقديم ديفيد جونسون في دور تتشالا الجديد، ابن النمر الأسود السابق الذي جسده الممثل الراحل تشادويك بوزمان.

وهناك خطط لإطلاق فيلم (جوست رايدر) خلال عام 2028، لكن الموعد المحدد لم يقرر بعد.

وشهد الحدث أيضا عرض لقطات أولية من المشروع الرئيسي التالي في السلسلة بعد فيلم “سبايدر مان: يوم جديد تماما” (سبايدر مان: براند نيو داي)، الذي يعرض في السينمات يوم الجمعة، وهو فيلم “المنتقمون: يوم القيامة” (أفنجرز: دومزداي).

وقال جوسلينج، مفاجئا المعجبين بظهوره على المسرح للإعلان عن (جوست رايدر) “هل يحدث هذا حقا؟… إذا كنا سننفذ هذا المشروع، فهناك مخرج واحد فقط يمكنه تنفيذه”.

ثم انضم إليه على المسرح شون ليفي، مخرج فيلم (ديدبول وولفرين).

وقال ليفي للجمهور “نراكم في عام 2028”.

وفي وقت لاحق، صعد المخرج رايان كوجلر وبعض أفراد طاقم عمل فيلم (بلاك بانثر 3) إلى المسرح، بمن فيهم ليتيشا رايت ووينستون ديوك.

وأتيحت للحضور مشاهدة لقطات من فيلم (أفنجرز: دومزداي)، أظهرت الشرير دكتور دوم وهو يتفوق على فريق أفنجرز في مواجهة مباشرة، فيما كشف المقطع الترويجي عن قيادته جيشا من روبوتات سينتينيلز العملاقة، المعروفة في عالم “رجال إكس” (إكس-من) بقدرتها على مطاردة أصحاب الطفرات الجينية.

وحصل جميع الحاضرين على أقنعة وعباءات مستوحاة من شخصية دكتور دوم، فيما دعاهم النجم روبرت داوني جونيور، الذي تكلم متقمصا شخصية فيكتور فون دوم، إلى ارتداء الهدايا الجديدة تعبيرا عن دعمهم للشرير الجديد في عالم مارفل.

وقال مازحا “ليس من السهل أن تكون أخضر”.

وتواصل أفلام مارفل هيمنتها على شباك التذاكر العالمي، إذ حققت إيرادات تقترب من 33 مليار دولار، وهو أعلى إجمالي تحققه سلسلة سينمائية على الإطلاق.

ويحتل فيلم “المنتقمون نهاية اللعبة” (أفنجرز: إند جيم)، الذي عرض عام 2019، المركز الثاني ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في التاريخ.

ومن المقرر أن يطرح فيلم (أفنجرز: دومزداي) في دور العرض في 18 ديسمبر كانون الأول، وهو الموعد نفسه المحدد لطرح الجزء الثالث من سلسلة الخيال العلمي (ديون) من إنتاج وارنر براذرز، ما يمهد لمنافسة قوية في شباك التذاكر أطلق عليها متابعون اسم (ديونزداي).

وعقب ذلك، ستطرح مارفل الفيلم الرئيسي التالي في السلسلة، “المنتقمون: الحروب السرية” (أفنجرز: سيكريت وورز)، في ديسمبر كانون الأول 2027.

كما تستعد الشركة لحضور قوي في مؤتمر (دي 23)، وهو الحدث الضخم الذي تنظمه ديزني لاستعراض أحدث مشروعاتها وتطوراتها، والمقرر عقده في مدينة أناهايم بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس آب 2026.