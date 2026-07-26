الصين تواصل البحث عن 23 مفقودا إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر الصين الجنوبي

تواصل فرق الإنقاذ البحري الصينية عمليات البحث عن 23 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، إثر غرق سفينة فيتنامية كانت تقل 62 من أفراد الطاقم في بحر الصين الجنوبي، بحسب ما أفادت قناة “سي سي تي في” الصينية الرسمية صباح الأحد.

وأوضحت القناة أن سفينة الشحن “خوي نغوين 18” واجهت عطلا بالقرب من شعاب يونغشو المرجانية، مشيرة إلى إنقاذ 39 شخصا.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية بأن سفينة تابعة لمكتب الإنقاذ في وزارة النقل الصينية كانت أول من رصد ما بدا أنه إشارة استغاثة من السفينة المنكوبة قبيل الساعة 18,30 السبت (10,30 بتوقيت غرينتش).

وأضافت الوكالة أن ست سفن صينية ومروحية إنقاذ إلى جانب سفينة فيتنامية، شاركت في عمليات البحث والإنقاذ.

وأفادت شينخوا نقلا عن سلطات مقاطعة هاينان الصينية، بأن “خوي نغوين 18” سفينة مسجلة في فيتنام ويبلغ طولها نحو 70 مترا.

وتطالب بكين بالسيادة على معظم الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك مناطق مائية وجزر تقع بالقرب من سواحل عدد من الدول المجاورة، متجاهلة قرارات محكمة تحكيم دولية اعتبرت أن لا سند قانونيا لمطالبها.