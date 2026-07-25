إدراج قرية سيدي بوسعيد التونسية على قائمة التراث العالمي لليونسكو

قرية سيدي بوسعيد التونسية

قالت وزارة الشؤون الثقافية في تونس اليوم السبت إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أدرجت قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي المنعقدة بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

وأضافت الوزارة في بيان “بهذا الإدراج، يرتفع عدد المواقع التونسية المدرجة على قائمة التراث العالمي إلى عشرة مواقع”، منوهة بتضافر جهود المعهد الوطني للتراث ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة وعدد من الشركاء الدوليين في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشارت إلى أن الدولة شرعت في إعداد ملف الترشح منذ 2024 وتقدمت به في فبراير شباط 2025 ليأتي “قرار الإدراج بإجماع أعضاء لجنة التراث العالمي، اعترافا بالقيمة العالمية الاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني، ونموذجا معماريا متفردا يختزل جانبا مهما من تاريخ تونس وهويتها الحضارية”.

وجاء إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو بالتزامن مع احتفال تونس بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية في 25 يوليو تموز.