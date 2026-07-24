تجديد ولاية المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان رغم تحذيرات أميركية

مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة لصالح تجديد ولاية فولكر تورك مفوضا ساميا لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات، رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة وروسيا والاحتلال.

ووافقت الجمعية بأغلبية 144 صوتا مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة وامتناع 13 عضوا عن التصويت، على التجديد الذي يبدأ في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بناء على مقترح قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقوبل مقترح روسي بديل لتمديد ولاية تورك لبضعة أشهر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 برفض واسع، وكذلك الطلب الأميركي بتأجيل التصويت.

وانتقد السفير جيف بارتوس، ممثل الولايات المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح في الأمم المتحدة، قرار التجديد لمدة أربع سنوات، لأسباب إجرائية وموضوعية على حد سواء، متهما غوتيريش باستعجال التصويت.

وقال بارتوس محذّرا قبل التصويت “لا يساورنكم أدنى شك: إذا تغاضت هذه الجمعية عن تجاوز الصلاحيات الإجرائية، وعقد الصفقات في الغرف المغلقة، وإساءة استخدام مناصب الأمم المتحدة، فإن ذلك سيترتب عليه عواقب، إذ ستعيد الولايات المتحدة فورا تقييم مستوى انخراطها ومشاركتها وتمويلها”.

ويشغل فولكر تورك، وهو نمسوي، منصب المفوض السامي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.