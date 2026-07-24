الاتحاد الأوروبي: فرض عقوبات على ستة اشخاص من بينهم قضاة في إيران لانتهاكهم حقوق الإنسان

الاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فرض عقوبات على ستة اشخاص من بينهم قضاة في ايران على خلفية اتهامهم بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

واوضح المجلس في بيان إن العقوبات شملت خمسة قضاة في محاكم الثورة الإيرانية على خلفية محاكمات استهدفت أقليات دينية ومعارضين سياسيين من بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي إضافة إلى القرصان الإلكتروني والمهندس الإيراني نيما صالحي مؤسس وأحد أبرز أعضاء مجموعة (آشيانه) الإلكترونية.

وأضاف أن “القضاة أصدروا أحكاما بالإعدام والسجن لفترات طويلة وعقوبات بالجلد والغرامات بحق معارضين ونشطاء حقوقيين بما في ذلك على خلفية احتجاجات (المرأة والحياة والحرية) عام 2022”. وأوضح المجلس أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي ومنع إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للمشمولين بها مشيرا إلى أن عدد الأشخاص والكيانات الخاضعين لعقوبات الاتحاد المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ارتفع إلى 269 شخصا و53 كيانا.