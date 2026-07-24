إسبانيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لمكافحة حرائق الغابات بمدريد

رجل إطفاء وسط النيران المشتعلة في غابات مدريد

قال التلفزيون الاسباني الرسمي ان إسبانيا طلبت من الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تفعيل آلية الاستجابة الأوروبية للطوارئ للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح منطقة مدريد.

وأضاف ان حكومة مدريد طلبت من بروكسل توفير ما لا يقل عن أربع طائرات لإخماد الحرائق مع استمرار عمليات مكافحة ثلاثة حرائق غابات في منطقة العاصمة وأكثر من 11 حريقا آخر في مناطق مختلفة من البلاد تزامنا مع موجة الحر الثالثة هذا الصيف.

وأعلنت حكومة منطقة مدريد ان الحرائق الثلاثة التي تضرب المنطقة لا تزال خارج السيطرة ولم تتمكن فرق الإطفاء حتى صباح الجمعة من تطويقها بالكامل رغم التقدم الذي تحقق خلال الساعات الماضية.

وأضافت ان أكثر من 270 عنصرا من رجال الإطفاء ووحدة الطوارئ العسكرية يواصلون العمل لاحتواء الحرائق التي تسببت في إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص في منطقة العاصمة بينما من المتوقع ان تزيد الظروف الجوية ولا سيما الرياح من صعوبة عمليات الإخماد خلال اليوم.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت حالة الطوارئ الوطنية في (مدريد) ومحافظة (أفيلا) المجاورة بمنطقة (كاستيا وليون) بعدما تجاوزت الحرائق قدرات السلطات الإقليمية التي طلبت من الحكومة المركزية تولي تنسيق عمليات الاستجابة ونشر موارد إضافية.