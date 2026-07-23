واشنطن تعلن تقديم أكثر من 200 مليون دولار دعما للهلال الأحمر والصليب الأحمر

وزارة الخارجية الأميركية

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس تقديم أكثر من 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن هذه المساعدات تعتمد نهجا مرنا ذا نطاق عالمي يتيح للمنظمات المنفذة معالجة الأزمات الإنسانية المستمرة والاستجابة للكوارث الجديدة باستخدام التمويل المتاح لديها بما يسهم في تجاوز الإجراءات والجداول الزمنية الطويلة لعمليات الشراء.

وأضافت أن التمويل يدعم المنظمات القادرة على الاستجابة السريعة عند وقوع الكوارث ويوفر وصولا إلى المحتاجين في مناطق النزاعات مستفيدا من البنية التحتية العالمية القائمة مسبقا للاستجابة للكوارث والعمل الإنساني.

وأوضحت الوزارة أن المساعدات تشمل مساهمة تقارب 133 مليون دولار في النداء العالمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2026 إضافة إلى 70 مليون دولار للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.