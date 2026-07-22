إسبانيا تدين هجمات إيران على دول الخليج وتدعو لخفض التصعيد

وزارة الخارجية الإسبانية

دانت الحكومة الإسبانية اليوم الأربعاء “الهجمات غير المبررة” التي شنتها إيران على دول الخليج والأردن والتي استهدفت بنى تحتية حيوية وسفنا تجارية ترفع أعلام دول مجلس التعاون الخليجي في مضيق هرمز.

وأعربت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان عن تضامن الحكومة الإسبانية مع شركائها في مواجهة ما اعتبرته انتهاكا جديدا لسيادتهم وسلامة أراضيهم كما أكدت تضامنها مع عائلات وذوي ضحايا تلك الهجمات.

وعبر البيان عن قلق إسبانيا البالغ إزاء اتساع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة بما في ذلك التهديدات التي تستهدف مرور السفن السعودية عبر مضيق باب المندب مؤكدا رفض الحكومة الإسبانية القاطع لتلك التهديدات وتشديدها على ان احترام حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي “أمر غير قابل للتفاوض ويجب ضمانه”.

وفي السياق نفسه أعرب البيان عن قلق إسبانيا العميق إزاء تزايد حالة عدم الاستقرار في اليمن مؤكدا دعم مدريد لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في جهودهما الرامية إلى ضمان استقرار البلاد في مواجهة محاولات التدخل في شؤونها الداخلية والتي تمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

ودعت الحكومة الإسبانية إلى خفض عاجل للتصعيد واحترام وقف إطلاق النار وعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط.

واكد البيان ان “القوة والعنف ليسا أبدا وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين” مجددا التزام إسبانيا الراسخ بالدبلوماسية والحوار واحترام القانون الدولي.