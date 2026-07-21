روبيو يلتقي نظيره الصيني الأربعاء على هامش اجتماع آسيان

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ يي

أعلنت الخارجية الأميركية الثلاثاء أن الوزير ماركو روبيو الذي وصل الى مانيلا الثلاثاء، سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفيليبينية الأربعاء.

ويأتي اللقاء في ظل تنديد واشنطن بتصرفات “خطيرة” لبكين في بحر الصين الجنوبي واتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين بالتدخل في بيانات الانتخابات الأميركية.

التقى روبيو ووانغ العام الماضي على هامش اجتماع لآسيان في كوالالمبور ومرّة أخرى في ميونيخ في شباط/فبراير.

وأكّد روبيو التزام واشنطن بـ”حرية الملاحة في جنوب شرق آسيا” في مقال للرأي نشر في وسائل إعلام فيليبينية الثلاثاء، بينما شدد على التزام الولايات المتحدة الدفاعي حيال المنطقة.

وتطالب بكين بالسيادة على معظم أجزاء بحر الصين الجنوبي، وهو ممر تجاري عالمي حيوي، رغم صدور حكم دولي يؤكد أن مطالباتها لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وخاض بحّارة فيليبينيون مواجهات في جزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي الاثنين في ما اعتبر أول مواجهة خطيرة في البحر منذ شهور.

وبعد وقت قصير على وصول روبيو إلى الفيليبين، نددت الولايات المتحدة بما قالت إنها تحرّكات الصين “الخطيرة والعدائية”، داعية بكين إلى وقف “سلوكياتها المزعزعة للاستقرار”.

ويتوقع أن يلتقي وانغ نظيره الفيليبيني الأربعاء.

ويرجّح أن يبحث روبيو ووانغ الوضع في الشرق الأوسط ومزاعم ترامب مؤخرا بأن بكين حصلت بشكل غير قانوني على 220 مليون سجل لناخبين أميركيين خلال دورة انتخابات عام 2020، وهي اتهامات وصفتها الصين بأنها “محض أكاذيب”.

وقبل مغادرته واشنطن الأحد، رفض روبيو القول إن كان سيطرح مسألة الانتخابات مع وانغ.

وقال للصحافيين “هذه مسائل حساسة، وسنرى كيف ستسير المحادثات. سنتحدث عن أمور مهمة بالتأكيد”.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي الأحد بأنه يتوقع أن يزور الرئيس الصيني شي جينبينغ الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر، بعد زيارة ترامب للصين الربيع الماضي.