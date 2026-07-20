إندونيسيا وماليزيا تسيران دورية عسكرية جوية لتعزيز أمن الحدود

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القوات الجوية الاندونيسية اليوم الاثنين أنها سيرت مع القوات الجوية الملكية الماليزية دورية عسكرية جوية مشتركة فوق مناطق بحرية حدودية بين البلدين باستخدام طائرات مقاتلة بهدف تعزيز أمن المجال الجوي وتوطيد التعاون بين القوتين الجويتين.

وذكرت القوات الجوية الاندونيسية في بيان نقلته وكالة الانباء الاندونيسية (أنتارا) ان الدورية التي نفذت في 15 من يوليو الجاري حملت اسم (الدورية المنسقة ماليندو السلسلة الأولى لعام 2026) وجاءت في إطار التعاون الدفاعي الثنائي بين إندونيسيا وماليزيا.

من جانبه قال رئيس (إدارة الإعلام) في القوات الجوية الإندونيسية العميد الجوي إني نيومان سوادنيانا إن الدورية المشتركة تهدف إلى تعزيز أمن المجال الجوي وتقوية العلاقات بين القوتين الجويتين الإندونيسية والماليزية.

وأوضح سوادنيانا ان كل جانب دفع بطائرتين مقاتلتين للمشاركة في عناصر الدورية الجوية المشتركة اذ استخدمت القوات الجوية الإندونيسية مقاتلتين من طراز (إف-16 فايتنغ فالكون) تابعتين للسرب الجوي رقم 16 فيما شاركت القوات الجوية الملكية الماليزية بمقاتلتين من طراز (إف إيه-18 هورنت).

ولفت الى أن القوات الجوية الملكية الماليزية شغلت طائرة ثالثة من طراز (إف إيه-18 هورنت) لتوثيق جميع مراحل الدورية المشتركة من الجو مضيفا أن المقاتلات الأمريكية الصنع حلقت فوق عدد من النقاط البحرية الواقعة ضمن المناطق الحدودية بين البلدين في إطار مسار المراقبة المتفق عليه.

وأكد في هذا المجال على أن الدورية “نفذت بصورة آمنة وسلسة وأن جميع مراحلها جرت وفقا لمعايير السلامة المعتمدة لضمان سلامة الطيارين والطائرات المشاركة” معربا عن الامل في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الاندونيسية – الماليزية ودعم جهود البلدين لحماية أراضيهما ومجالهما الجوي.