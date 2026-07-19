رئيس مقاطعة أونتاريو يعتبر انتقاد الولايات المتحدة لكندا بسبب الحرائق “غير مقبول”

سحابة كثيفة من الضباب الدخاني تحجب أفق مانهاتن

وصف دوغ فورد رئيس مقاطعة أونتاريو الكندية التي تواجه حرائق غابات غطت أجزاء من الولايات المتحدة بالدخان، انتقادات الإدارة الأميركية لكندا بأنها “غير مقبولة بتاتا”.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الكندية بسبب ما اعتبره “إهمالا متعمدا”، متهما الكنديين بـ”عدم إدارة غاباتهم بالشكل المناسب”.

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشال” إن “الولايات المتحدة تتعرض لاجتياح هواء قذر وملوث وغير صحي، لا داعي له”.

وعكّر هذا التلوث الاستعدادات للمبارة النهائية في كأس العالم لكرة القدم الأحد بين إسبانيا والأرجنتين في ملعب مفتوح في نيوجيرسي.

وقال دوغ فورد في مؤتمر صحافي عُقد في مدينة ثاندر باي السبت “التصريحات التي أدلت بها الإدارة الأميركية غير مقبولة. غير مقبولة بتاتا”، من دون أن يُسمي دونالد ترامب.

وأضاف “لا يصح التهديد والانتقاد، لأننا نعلم أن دوركم سيأتي يوما ما، وسنكون حاضرين من دون تردد لدعم جيراننا”.

وأعرب عن أسفه أيضا لأن الولايات المتحدة “تحاول إلقاء اللوم” على كندا.

ولم يرد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي قال ترامب إنه سيتصل به الجمعة، على انتقادات الرئيس الأميركي حتى الآن.

وبحسب أرقام المركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات، بلغ عدد الحرائق النشطة في كندا، حتى السبت، حوالى 950 حريقا، العديد منها خارج عن السيطرة، والوضع حرج جدا في أونتاريو.