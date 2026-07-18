ثمانية قتلى في هجوم بمسيرات أوكرانية على مركزين لوجستيين بروسيا

صورة أرشيفية

أسفر هجوم بمسيّرات أوكرانية على مركزين لوجستيين في روسيا عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ فيما تسبّب حريق في مستودع نفطي في ضاحية موسكو في إخلاء عيادة توليد، بحسب ما أفادت السلطات المحلية السبت.

وكتب يفغيني بيرفيشوف، حاكم منطقة تامبوف، على تطبيق تلغرام “قُتل سبعة من عمّال المناوبة الليلية عندما استهدفت طائرات مسيّرة معادية مركزا لوجستيا تابعا لشركة وايلدبيريز”، العملاق الروسي لخدمات التجارة الإكترونية.

وأضاف أن الهجوم الذي وقع في كوتوفسك أسفر أيضا عن إصابة 24 شخصا.

وأصيب مستودع تابع لمجموعة “وايلدبيريز” في إلكتروسال في ضاحية موسكو بشظايا مسيّرة، بحسب الحاكم أندري فوروبيوف الذي أفاد بمقتل شخص وإصابة 37.

كذلك، اندلع حريق في “مستودع نفطي في نوغينسك”، بحسب الحاكم الذي أشار إلى إصابة شخصين وإخلاء عيادة توليد في الجوار “لدواع أمنية”.

وشاهدت مراسلة لوكالة فرانس برس دخانا أسود يتصاعد من البلدة صباح السبت، فضلا عن عدّة مركبات إسعاف كانت في طريقها إليها من موسكو.

واستُهدفت المنطقة بأكثر من 370 مسيّرة ليلا، على ما كشف رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين. وكتب في منشور على تلغرام “أُسقط القسم الأكبر منها بواسطة الدفاعات الجوية عندما كان لا يزال بعيدا. وتمّ تدمير 64 طائرة مسيّرة للعدوّ أثناء اقترابها من موسكو”.

وكثّفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة، مستهدفة بشكل خاص البنى التحتية ومنشآت الطاقة في محاولة للتضييق على موارد تمويل موسكو للجهد الحربي.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على اكس عن “إصابة منشأتين لوجستيتين كبيرتين في منطقة موسكو وتامبوف، على بعد أكثر من 500 و700 كيلومتر عن الجبهة”، مشيرا إلى أن المركزين يستخدمان “لتوفير مكوّنات مشمولة بعقوبات تستعمل لإنتاج مسيّرات ومعدّات ملاحة”.

وفي أوكرانيا، أسفرت ضربات روسية عن مقتل شخص وإصابة 13.

ففي البحر الأسود، أصيبت سفينة ترفع علم أنتيغوا وبربودا، فقضى شخص وجُرح ثلاثة، بحسب حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر.

وأفادت مصادر في وزارة الداخلية والنقل وسلطات محلية بإصابة عائلة من خمسة أفراد في منطقة تشيرنيغيف (شمال شرق) وأربعة أشخاص على متن سفينة ترفع علم جزر مارشال ورجل في خيرسون (جنوب).