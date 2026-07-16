رئيس الأركان الكويتي يبحث ووزير الدفاع التركي سبل تطوير التعاون الثنائي

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان يستقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان ووزير الدفاع التركي يشار غولر موضوعات وقضايا ذات اهتمام مشترك وسبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الخميس إن ذلك جاء خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الفريق الشريعان إلى تركيا حيث التقى الوزير غولر في العاصمة أنقرة واستعرضا التعاون المشترك وتبادلا الأحاديث الودية بما يعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

يذكر أن الفريق الشريعان التقى خلال الزيارة رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو حيث استعرضا علاقات التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

وبحسب البيان عاد رئيس الأركان العامة للجيش والوفد المرافق إلى البلاد مساء اليوم عقب اختتام الزيارة.