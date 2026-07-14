حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتخطّى 4700 قتيل

أبنية مدمرة نتيجة زلزال فنزويلا

تخطّت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران/يونيو 4700 قتيل، فيما بلغ عدد الإصابات حوالى 17 ألفا، وفق أرقام رسمية نشرت الاثنين.

وبحسب أحدث الأرقام التي نشرها رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خورخي رودريغيز على تلغرام، أسفرت الكارثة عن مقتل 4734 شخصا على الأقل وإصابة 16740 آخرين.

وأضاف أن معظم المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج.

وضرب زلزالان بقوة 7,2 و7,5 درجات بفارق 39 ثانية، العاصمة كراكاس خصوصا وولاية لا غوايرا المجاورة، وحوّلا مجمعات سكنية شاهقة بأكملها إلى أكوام من الركام.

من جهتها، تقدّر الأمم المتحدة بأن حوالى 50 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين منذ وقوع الزلزالين اللذين تسببا في انهيار مئات المباني.