الفيضانات في بنغلادش تودي بحياة 44 وتقطع السبل بأكثر من مليون

صورة أرشيفية

أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية، التي تسببت فيها أمطار موسمية غزيرة استمرت عدة أيام، بحياة ما لا يقل عن 44 شخصا في جنوب شرق بنغلادش، وأدت إلى تقطع السبل بأكثر من مليون شخص في وقت تسارع فيه السلطات اليوم السبت إلى إيصال المساعدات إلى البلدات المتضررة.

وقالت وزارة إدارة الكوارث اليوم إن الفيضانات التي اجتاحت سبع مقاطعات، هي تشاتوجرام وكوكس بازار وبندربان ورانجاماتي وخاجراشاري ومولفيبازار وهابيجانج، عطلت الحياة اليومية، وعزلت آلاف الأسر عن باقي الأنحاء، وتركت 267918 أسرة محاصرة.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي وتضرر الطرق وانقطاع خطوط الاتصال إلى إبطاء جهود الإنقاذ والإغاثة. ولم يتمكن كثير من السكان من الطهو لعدة أيام بعد أن غمرت مياه الفيضانات منازلهم، في حين يعاني آخرون بعد أن غطت طبقات سميكة من الطين المطابخ وأماكن المعيشة.

وقال نور الإسلام وهو أحد سكان منطقة متضررة من الفيضانات في تشاتوجرام “لا تزال المياه موجودة داخل منزلنا ولا نملك أي وسيلة للطهو. ونفدت الأغذية الجافة التي كانت لدينا، ونقضي الليالي في الظلام مع أطفالنا بسبب انقطاع الكهرباء”.

وتعتمد آلاف الأسر على الأطعمة الجافة وعلى الإغاثة الطارئة، إلا أن الطرق التي جرفتها المياه والجسور المتضررة صعبت على أفراد الإغاثة الوصول إلى بعض البلدات الأكثر تضررا.

وينقل أفراد من الجيش والبحرية المواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية بالقوارب إلى البلدات المعزولة في وقت تكثف فيه السلطات جهود الإغاثة.

وقال وزير إدارة الكوارث والإغاثة إقبال حسين خلال زيارة للمناطق المتضررة في تشاتوجرام “تبذل الحكومة كل ما في وسعها لدعم ضحايا الفيضانات. ويجري توزيع المساعدات ومياه الشرب الآمنة والإمدادات الطبية، ونحث من غمرت المياه منازلهم على الانتقال إلى أقرب مأوى”.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية في مخيمات لاجئي الروهينجا في كوكس بازار في الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 16 لاجئا، بينهم نساء وأطفال. ويعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا في هذه المخيمات، حيث تكون الملاجئ المؤقتة المقامة على سفوح التلال شديدة الانحدار والمجردة من الغطاء الشجري معرضة للخطر بشكل خاص خلال موسم الرياح الموسمية.

وبنغلادش من أكثر دول العالم عرضة للكوارث، إذ تتسبب أمطار موسمية بشكل متكرر في حدوث فيضانات وتآكل الأنهار وانهيارات أرضية. ويقول العلماء إن تغير المناخ يجعل هطول الأمطار الغزيرة أكثر تواترا وشدة، مما يزيد من حجم مثل هذه الكوارث وخطورتها.