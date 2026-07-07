مسلحون يقتلون تسعة شرطيين قرب مشروع بناء سد في جنوب غرب باكستان

الشرطة الباكستانية

قتل مسلحون تسعة من عناصر الشرطة الباكستانية في هجوم استهدف نقطة تفتيش عند موقع لبناء سد في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان، وفق ما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء.

وقال عبد القدوس، المسؤول الرفيع في المنطقة، لوكالة فرانس برس “لقي تسعة من عناصر الشرطة حتفهم وفُقد أثر آخرين إثر هجوم على نقطة تفتيش تتولى حماية موقع بناء سد مانغي”.

وأكد متحدث باسم حكومة الإقليم حصيلة الضحايا، مشيرا إلى أنّ من بين القتلى ضباطا كبارا من مراكز شرطة متعددة. وحمّل المتحدث مسلحين إسلاميين مسؤولية الهجوم.

وصرح المتحدث باسم حكومة بلوشستان شاهد ريند في بيان بأن عناصر من القوات شبه العسكرية والشرطة ومكافحة الإرهاب “نفذت بنجاح عمليات تمشيط مشتركة” ضد المسلحين.

وتخوض باكستان منذ سنوات صراعا ضد تمرد انفصالي في بلوشستان، حيث يستهدف المسلحون القوات الحكومية ومشاريع الاستثمار الأجنبي والبنية التحتية في هذا الإقليم الغني بالمعادن والمتاخم لأفغانستان وإيران.

ويأتي ذلك في إطار تصاعد الهجمات التي يشنها مسلحون في المناطق الحدودية الباكستانية، وهي هجمات تقول إسلام آباد إن مصدرها أفغانستان، في حين تنفي السلطات الأفغانية باستمرار أي تورط لها في ذلك.

وكانت باكستان قد شنت غارات جوية داخل الأراضي الأفغانية في الأشهر الأخيرة، مؤكدة أنها تستهدف مسلحين، إلا أن مسؤولين في حكومة طالبان والأمم المتحدة يقولون إن هذه الغارات أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.