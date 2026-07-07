الإعصار "بافي" يحرم عشرات الآلاف من الكهرباء في جزر ماريانا

انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من سكان جزر ماريانا الثلاثاء، مع اجتياح الإعصار الفائق “بافي” هذه الجزر الأميركية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ، بحسب ما أفادت السلطات.

وأعلنت السلطات أن جزيرتي سايبان وتينيان غارقتان في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء بشكل كامل، فيما تشهد جزيرة غوام المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية رئيسية، انقطاعات جزئية للتيار الكهربائي.

وجزيرة روتا الصغيرة التي ضربها الإعصار “بافي” فجر الاثنين هي الأكثر تضررا من الإعصار.

وقال ماسوم دالي (24 عاما) لوكالة فرانس برس عبر فيسبوك “تضررت منازل كثيرة، واقتلعت أسطح عدد كبير جدا منها… لا كهرباء ولا مياه جارية ولا تغطية لشبكة الهاتف المحمول في الجزيرة”.

وأكدت الناطقة باسم مركز عمليات بلدية روتا لو روزاريو ” لا تزال الجزيرة حتى الآن من دون مياه أو كهرباء”.

قال السيناتور دونالد إم. مانغلونا، ممثل جزيرة غوام، مساء الاثنين في مقطع فيديو نشرته وكالة مارياناس برس “لحسن الحظ، لم نتلقَّ أي تقارير عن إصابات أو وفيات”. ومع ذلك، تحدث عن صعوبة وصول فرق الإغاثة إلى مناطق متضررة.

وكانت هذه المناطق تضررت بشدة في نيسان/أبريل الماضي جراء الإعصار “سينلاكو” الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان. كما تعرضت جزيرة غوام في العام 2023 لرياح مدمرة خلفها الإعصار “ماوار”.