×
×

هولندا: موجة الحر تسببت في نحو 480 وفاة إضافية خلال أسبوع

صورة أرشيفية
العالم
نُشر :
س
س

أعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم الخميس أن موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي أدت إلى حوالي 480 حالة وفاة زائدة عن الرقم المتوقع تسجيله في هولندا في الظروف العادية خلال هذه الفترة.

سجلت الوفيات الزائدة في الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يونيو حزيران بشكل رئيسي بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر.

سجلت معظم هذه الوفيات في جنوب وشرق هولندا، حيث بلغت درجات الحرارة أعلى مستوياتها.

خلال موجة الحر، سجلت هولندا درجات حرارة قياسية لشهر يونيو حزيران وصلت إلى ما يقارب 40 درجة مئوية.

أعلنت فرنسا في وقت سابق عما لا يقل عن ألف حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر، وقالت إن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى.

ذكر علماء أن موجة الحر، التي بدأت في 20 يونيو حزيران، هي الأشد التي تشهدها أوروبا.

اقرأ ايضا

مقتل شرطية فرنسية طعناً بسكين في هجوم “إرهابي” على مركز للشرطة جنوب غربي باريس
امرأة تخسر 32 مليون دولار في عملية احتيال عبر الهاتف
تركيا تؤكد مواصلة جهودها لتسريع مفاوضات السلام الأفغانية