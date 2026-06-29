أوكرانيا: 10 قتلى في هجمات روسية على دنيبرو وزابوريجيا

محطة زابوريجيا النووية

قالت السلطات الأوكرانية اليوم الاثنين إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجمات روسية على أنحاء متفرقة من البلاد، فيما استمرت الغارات حتى ساعات ما بعد الظهر مما أسفر عن ارتفاع عدد القتلى.

وذكر أولكسندر هانزا حاكم دنيبرو على تيليجرام أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 29 في هجوم بالصواريخ استهدف المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.

ونشر هانزا صورة تظهر فيها حافلة ركاب صغيرة دُمرت نوافذها الخلفية ومبنى نوافذه محطمة وصورة أخرى غير واضحة لجثة ملقاة بجوار الدرج.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة إكس “شنت روسيا هجوما بالصواريخ على دنيبرو، مستهدفة البنية التحتية”، مضيفا أن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع.

وأضاف “من الضروري أن تبذل أوروبا قصارى جهدها في تطوير دفاعاتها المضادة للصواريخ الباليستية وكذلك منظوماتها وصواريخها”.

وفي واقعة منفصلة، أفاد مسؤولون محليون بأن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف حافلة ركاب صغيرة في زابوريجيا، مما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة وإصابة ثمانية آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر سبع سنوات.

وقال مسؤولون في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد إن قنبلة انزلاقية استهدفت المدينة، مما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 23 عاما وإصابة 10 آخرين.

ولم تدل روسيا بعد بأي تعليق على الهجمات.

وأسفرت الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس، عن مقتل عشرات الآلاف. واستهدفت أوكرانيا أيضا أهدافا مدنية خلال الهجمات على روسيا أو المناطق التي تحتلها، وإن كان ذلك على نطاق أضيق بكثير. وينفي الجانبان تعمد استهداف المدنيين.