باكستان تقتل 29 مسلحا في عملية حدودية وكابول تؤكد مقتل عشرات

صورة أرشيفية

شنت قوات الأمن الباكستانية أمس الأحد عمليات برية وجوية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 مسلحا، في حين قالت حركة طالبان الأفغانية إن العشرات قتلوا في غارات جوية على المناطق الحدودية بالبلاد.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار على منصة إكس في وقت مبكر اليوم الاثنين إن أربعة مقاتلين مرتبطين “بجماعة الأحرار” قتلوا في الهجمات البرية. وهذه الجماعة فصيل من حركة طالبان الباكستانية.

وأضاف الوزير أن غارات جوية على ثلاثة أهداف في باكتيا وباكتيكا وكونار أسفرت عن مقتل 25 مسلحا، وتدمير “كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة”.

وقال تارار في منشوره إن باكستان كانت ترد على “عمليات إرهابية عديدة وقعت مؤخرا”.

فيما قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في غارات جوية شنتها باكستان.

وقال ذبيح الله “أسفرت الهجمات عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال. نندد بشدة بهذا العمل العدواني الجبان ونعتبره جريمة وعملا وحشيا”.

من جانبه قال الجيش الباكستاني يوم السبت إن هجوما بالقنابل والأسلحة النارية شنته “جماعة الأحرار” على منشأة تابعة لقوات الرينجرز في إقليم السند في كراتشي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد القوات شبه العسكرية وإصابة أربعة آخرين.

تتهم إسلام اباد كابول بإيواء مسلحين تقول إنهم يدبرون لشن الهجمات في باكستان. وتنفي حركة طالبان الأفغانية هذه الاتهامات وتقول إن التمرد مشكلة داخلية باكستانية.