السلطات الصحية الفرنسية تحصي حوالى ألف وفاة إضافية منذ الأربعاء بسبب القيظ

صورة أرشيفية

سجّلت في فرنسا منذ الأربعاء عدد وفيات يزيد بحوالى ألف عن المستوى المعتاد، بحسب ما أعلنت الأحد الوكالة الوطنية للصحة العامة، منبّهة من أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير حتّى لو أن موجة الحرّ الشديد بدأت تنحسر.

وجاء في بيان لوكالة الصحة العامة في فرنسا أنه “منذ 24 حزيران/يونيو، سجّلت حوالى ألف وفاة إضافية… بالمقارنة مع الحالات التي أحصيت في الأشهر السابقة”، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية وأن هذه الظاهرة تطال خصوصا من هم فوق الخامسة والستين وأن الوفيات في المنازل وحدها ارتفعت بنسبة 40 في المئة.