زلزال قوي يهز هندوكش في أفغانستان ويشعر به سكان باكستان

قياس قوة أحد الزلازل

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قويا هز منطقة هندوكش في أفغانستان اليوم السبت محدثا هزات شعر بها السكان في العاصمة كابول وحتى عبر الحدود في باكستان المجاورة.

وقال دانيال أحمد، أحد سكان منطقة سوات في إقليم خيبر بختون خوا بشمال باكستان، لرويترز إن الناس خرجوا من منازلهم مذعورين. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر بشرية.

وأضاف “كان الزلزال قويا جدا هنا في سوات واستمر وقتا طويلا نسبيا”.

وتابع “خرج الناس من منازلهم وشوهدت نساء وأطفال يبكون في حالة ذعر”.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال قوته ست درجات ووقع على عمق 100 كيلومتر.

وكان المركز قد ذكر في وقت سابق أن زلزالا قوته 5.4 درجة هز باكستان.