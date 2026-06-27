حصيلة ضحايا زلزالَي فنزويلا تُواصِل الارتفاع وسط تعزيز الانتشار العسكري في لا غوايرا

أبنية مدمرة نتيجة زلزال فنزويلا

تُواصِل حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الارتفاع، مسجلة مئات القتلى وعشرات آلاف المفقودين، فيما أعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز نشر 14 ألف عنصر من الجيش والشرطة في ولاية لا غوايرا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 920 قتيلا، فيما قُدّر عدد المفقودين بأكثر من 50 ألفا، مع تفاقم اليأس بين السكان في ظل محدودية المساعدات التي تقدمها السلطات.

وخلّف الزلزالان اللذان ضربا شمال فنزويلا الأربعاء دمارا هائلا، مع انهيار عدد كبير جدا من المباني، لا سيما في لا غوايرا، المدينة الساحلية القريبة من كاراكاس، حيث ينتقد السكان استجابة الحكومة غير الكافية لعمليات الإنقاذ.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات، إلى 920 قتيلا.

وفي جنيف، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لوكالة فرانس برس “إنها استجابة طارئة بالغة التعقيد”، مضيفا “لدينا أكثر من 50 ألف مفقود… لذا فهناك مهمة هائلة بانتظارنا للبحث بين الأنقاض”.

وباشرت أولى فرق الإنقاذ الأجنبية عملياتها في هذا البلد الذي يعاني أزمة خانقة ونظاما صحيا مترديا. إلا أن عمليات البحث والإنقاذ تسير بوتيرة بطيئة، فيما لا تزال جثث عالقة تحت الأنقاض.

في لا غوايرا، تحولت مبان كثيرة إلى أكوام من الأنقاض.

نجا مارلون أوتشوا من انهيار مبنى، وقال “أبحث عن أمي وزوجتي وابني. نحن بحاجة للمساعدة، هناك ناجون، ولا يزودوننا بالأدوات اللازمة لانتشالهم من تحت الأنقاض”.

في خطاب ألقته مساء الجمعة، أعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي تتولى السلطة منذ كانون الثاني/يناير عقب اعتقال الولايات المتحدة نيكولاس مادورو، نشر 14 ألف عنصر من الجيش والشرطة في ولاية لا غوايرا.

مساعدة دولية

بعد مرور نحو 48 ساعة على وقوع أقوى الزلازل التي شهدتها فنزويلا منذ العام 1900، بدأت فرق بحث وإنقاذ دولية من 17 دولة على الأقل بتقديم المساعدة.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها سترسل فريقا من 250 شخصا إلى المنطقة المنكوبة، بعد أن تبرعت بمبلغ 150 مليون دولار وأرسلت سفينتين حربيتين وطائرات نقل ومروحيات لدعم البلاد.

وأمام مجموعة من خمسة مبانٍ منهارة في لا غوايرا، قال رئيس فريق الإنقاذ التشيلي ناديومار بولانكو “للأسف… فرص العثور على ناجين ضئيلة”.

ومن بين الضحايا 28 شخصا على الأقل من الجنسية أو الأصل البرتغالي، وسبعة صينيين، وخمسة إسبان، وبرازيليان، وتشيلي، وفنزويلي من أصل إيطالي.

دعم من ترامب

في لا غوايرا، حيث يقع المطار الرئيسي للبلاد، والذي لم يعد صالحا للاستخدام جراء الزلزال، يحاول بعض السكان انتشال جثامين أحبائهم المدفونين بأنفسهم.

وقال أليساندرو ديل غيوديس، وهو شاب يبلغ 23 عاما، وهو يبكي بينما يحاول العثور على والده تحت كومة من الأنقاض “إنه هناك”.

وقالت جدته أمبارو، وهي تزيل الأنقاض بيديها بحثا عن ابنها “هناك الكثير من كتل الحجارة، لا يمكنك تحريكها بيديك”.

وزارت رودريغيز الجمعة موقع مبنى منهار في حي راقٍ في العاصمة كراكاس حيث قوبلت بصيحات استهجان.

وصاحت مجموعة من السكان المحليين وأقارب أشخاص عالقين تحت الأنقاض في موقع الحادثة وفق صحافي من وكالة فرانس برس “كفى استغلالا سياسيا في خضم مأساة كالتي نعيشها”.

وأشارت رودريغيز لاحقا إلى تلقيها اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين أكدا دعمهما “خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها فنزويلا”.

“خاضعة لسيطرة عسكرية كاملة”

وأعلن شقيقها خورخي رودريغيز في خطاب متلفز الجمعة لا غوايرا “منطقة منكوبة” قائلا إنها أصبحت “خاضعة لسيطرة عسكرية كاملة”. وكانت وكالة فرانس برس رصدت أعمال نهب في المنطقة الخميس.

وأعلنت الحكومة لاحقا أن الدخول إلى المنطقة سيُقيَّد بدءا من مساء الجمعة.

ودعت زعيمة المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، إلى إطلاق “جميع السجناء السياسيين”، مدنيين وعسكريين، “ليتمكنوا من لم شملهم مع عائلاتهم في هذه الساعات العصيبة”.

وشعر سكان كولومبيا والبرازيل أيضا بالزلزالين، فيما أُبلغ أكثر من 300 هزة ارتدادية منذ وقوعهما. وتقع فنزويلا ضمن المناطق المعرضة للزلازل، مع العلم أنّ أي زلزال كبير لم يُسجّل فيها منذ العام 1997.