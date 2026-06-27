محكمة استئناف تأمر بإعادة النظر في عقوبة هارفي واينستين بالسجن 16 عاما

هارفي واينستين

أمرت محكمة استئناف الجمعة بإعادة النظر في الحكم الصادر بحق المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين (74 عاما) بالسجن 16 عاما بتهمة اغتصاب ممثلة أوروبية في كاليفورنيا.

وأبقت المحكمة على إدانة المنتج السينمائي السابق بشأن هذه الوقائع التي ارتُكبت داخل غرفة فندق في لوس أنجليس عام 2013، والتي كان قد دينَ على خلفيتها في أواخر عام 2022.

وذكرت محكمة الاستئناف في سجلها الإلكتروني أن “العقوبة أُلغيت وأُحيلت القضية من جديد لإصدار حكم إدانة جديد”، مؤكدة في المقابل أن “الحكم يبقى على حاله في بقية النقاط”.

وقد يُخفَّف الحكم أو يُشدَّد في هذه القضية.

يأتي هذا التطور بعد يوم من فشل هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم بشأن اتهامات باعتداء جنسي على الممثلة جيسيكا مان موجهة إلى واينستين.

ومنذ الكشف الأول عن فضائح واينستين عام 2017، اتهمته أكثر من 80 امرأة بالتحرش بهنّ أو الاعتداء جنسيا عليهنّ أو اغتصابهن، من بينهنّ الممثلات أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وآشلي جود.