أسكتلندا: توجيه اتهامات لرجل بعد هجمات بدت بدافع كراهية المسلمين

شرطة أسكتلندا

قالت شرطة أسكتلندا اليوم الأحد إنها وجهت اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 36 عاما عقب سلسلة هجمات شهدتها إدنبره يوم الجمعة وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنها تبدو بدافع الكراهية للمسلمين.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن خمسة رجال أصيبوا في الهجمات وأن ثلاثة منهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات لا تهدد حياتهم.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل رجلا أبيض شبه عار ومرسوم على جسده وشوم وبيده سلاح بينما يطارد رجلا آسيويا ثم يحاول اقتحام مطعم، قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة عليه وتقييده على الأرض.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن الهجمات بدأت على الأرجح قرب مسجد في غرب العاصمة الاسكتلندية ثم في مواقع أخرى بالمدينة.

وقال ستارمر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت “يبدو أن دافع المشتبه به هو الكراهية للمسلمين”.

وأيد المجلس الإسلامي البريطاني هذا الرأي معتبرا أن الواقعة “نتيجة مباشرة لخطاب سياسي يشوه صورة مجتمعات بأكملها”.

وحملت الرابطة الاسكتلندية للمساجد المسؤولية “للخطاب الذي يصور المهاجرين واللاجئين والمسلمين على أنهم تهديدات يتعين خشيتها”.