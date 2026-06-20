زلزال بقوة 5,3 درجات قبالة كريت اليونانية ولا إصابات

قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال بقوة 5,3 درجات السبت قبالة سواحل كريت وجزيرة غافدوس اليونانية الصغيرة، وفق ما أفاد مركز رصد الزلازل في أثينا.

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن السلطات، لم تُسجَّل أي إصابات أو أضرار مادية.

وقع الزلزال عند الساعة 09,37 بالتوقيت المحلي (06,37 ت غ) على عمق 15 كيلومترا وعلى بعد نحو 6 كيلومترات إلى الجنوب من غافدوس، وفق مرصد أثينا.

وشعر بالزلزال خصوصا سكان منطقة ريثيمنو في كريت، واضطرت السلطات في إجراء احترازي إلى إجلاء المتنزهين في ممر ساماريا، وهو موقع طبيعي يشهد إقبالا كبيرا في فصل الصيف، وفق مأ اورد التلفزيون الرسمي اليوناني.

قبل الزلزال بست دقائق، سُجّلت هزة بقوة 4,6 درجات قبالة سواحل غافدوس، كما سُجّلت هزات ارتدادية ضعيفة بعده، وفق مرصد أثينا.

وتقع اليونان على عدد من الفوالق الجيولوجية في جنوب شرق البحر المتوسط، وتشهد باستمرار هزات أرضية.

وفي نهاية نيسان/أبريل، وقع زلزال بقوة 5,8 درجات قبالة كريت، كما ضربت هزة بقوة 5,3 درجات شمال غرب البلاد في آذار/مارس، بدون التسبب بوقوع إصابات.