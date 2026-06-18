كوريا الشمالية تندد بدعوة مجموعة السبع إلى نزع سلاحها النووي

كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس أن كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، نددت بدعوة مجموعة السبع إلى نزع السلاح النووي من بلادها، ووصفتها بأنها انتهاك لدستور البلاد وتعد على سيادتها.

وأضاف بيان الوكالة أن كيم قالت إن نزع السلاح النووي هو “أجندة نهائية لا رجعة فيها” لا يمكن تحقيقها أبدا، وإن حيازة الأسلحة النووية تمثل المصلحة الجوهرية لكوريا الشمالية وخطا لا رجعة فيه.

ونقلت الوكالة عن كيم قولها إن أي شخص يحاول الإضرار بالمصالح الجوهرية لدولة تملك أسلحة نووية سيكون قد اتخذ “أسوأ خيار يفتح الباب أمام كارثة”.

وفي بيان مشترك صدر أمس الأربعاء عقب انتهاء القمة، عبر قادة مجموعة السبع عن “قلقهم العميق” إزاء برامج كوريا الشمالية النووية وبرامج الصواريخ الباليستية، وأعادوا تأكيد التزامهم بنزع السلاح النووي الكامل للبلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.