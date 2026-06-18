انفجارات وإطلاق نار في مطار عاصمة النيجر

مطار عاصمة النيجر

أفاد شاهد من رويترز واثنان من السكان بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار متواصل استمر لأكثر من ساعة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في مطار نيامي عاصمة النيجر، وبإغلاق قوات الأمن للمنطقة.

وقال شاهد رويترز إن الانفجارات الأولى وقعت حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش)، ولا يزال صوت إطلاق النار المتقطع مسموعا بعد مرور ما يقرب من ساعتين.

وقال مصدر أمني إن المطار يتعرض لهجوم على ما يبدو.

ولم يرد متحدث باسم حكومة النيجر بعد على طلب للتعليق.

وكان فرع تنظيم داعش في المنطقة قد أعلن مسؤوليته عن هجوم على المطار في يناير كانون الثاني.