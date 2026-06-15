أمين عام مجلس التعاون يرحب بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأعرب البديوي في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة (إكس) عن أمله بأن تفضي مذكرة التفاهم إلى اتفاق دائم بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول لكل الملفات العالقة وتفاهمات إقليمية تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأشاد بالجهود البناءة التي بذلتها كل من باكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا في هذا الاتجاه وبالدعم الذي قدمته الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاحه.

وجدد التزام دول مجلس التعاون الراسخ بخيار السلام وتمسكها بالحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات والنزاعات وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والقانون الدولي.