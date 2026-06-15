أوكرانيا تقول إن روسيا أطلقت 70 صاروخا و611 طائرة مسيّرة على أراضيها ليلا

حريق سببه القصف الروسي على كييف

أطلقت روسيا عشرات المسيرات والطائرات المسيّرة على أوكرانيا ليلا، في هجمات أسفرت عن تسعة قتلى على الأقل واندلاع النيران في كاتدرائية تاريخية في كييف، حسبما أعلن سلاح الجو الأوكراني الاثنين.

وقال سلاح الجو إن موسكو أطلقت 70 صاروخا و611 طائرة مسيرة، استهدفت العاصمة بشكل رئيسي، مضيفا أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت منها 50 صاروخا و582 طائرة مسيرة.

من جانبه أعلن الجيش الروسي الاثنين أنه نفّذ “ضربة واسعة النطاق” استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في العاصمة كييف، وكذلك في منطقتَي خاركيف ودنيبرو.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين قادة مجموعة السبع المشاركين في قمة بفرنسا، إلى تصعيد الضغط على موسكو عقب الموجة الأخيرة من الضربات الروسية العنيفة على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي “من المهم جدا أن يصدر ردّ عن دول مجموعة السبع، التي تجتمع الآن في قمتها، وأن يكون هذا الرد حاسما وملموسا عبر زيادة الضغوط على الطرف المعتدي وتعزيز الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية، ولا سيما القدرات المضادة للصواريخ البالستية”.