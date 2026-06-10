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روسيا تعين قائدا سابقا لقواتها في سوريا على رأس القوات الجوية الفضائية 

اللفتنانت جنرال ألكسندر تشايكو
العالم
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إنه تم تعيين قائد سابق للقوات الروسية في سوريا على رأس القوات الجوية الفضائية الروسية.

وجاء في بيان للوزارة أن اللفتنانت جنرال ألكسندر تشايكو عُيّن في هذا المنصب الشهر الماضي بموجب مرسوم صادر عن الرئيس فلاديمير بوتين.

وشغل تشايكو سابقا منصب نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

وقالت الوزارة إن تشايكو قاد لمدة عام تقريبا مجموعة القوات الروسية في سوريا التي تم نشرها منذ عام 2015 بطلب من الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي لجأ إلى روسيا بعد الإطاحة به من السلطة.

وقاد تشايكو أيضا القوات الروسية في المنطقة الشرقية من البلاد.

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