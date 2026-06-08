انطلاق معرض العملات الورقية والمعدنية الدولية الثالث في متحف الكويت الوطني

جولة في المعرض

انطلقت اليوم الاثنين في متحف الكويت الوطني فعاليات النسخة الثالثة من معرض العملات الورقية والمعدنية الدولية الذي تنظمه الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات.

ويقام المعرض برعاية وحضور عضو شرف (الجمعية) الشيخة هالة بدر المحمد الصباح بمشاركة الهواة ممن يعرضون مجموعات نادرة من العملات الورقية والمعدنية الكويتية والعالمية.

وقال رئيس (الجمعية) الدكتور عادل العبدالرزاق في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن كل نسخة من المعرض الذي انطلق عام 2019 تشهد زيادة ملحوظة في أعداد الأعضاء المشاركين وتنوعا أكبر في المعروضات بما يعكس التطور المستمر للهواة في ممارسة جمع العملات بأسلوب احترافي وعلمي.

وأضاف العبدالرزاق أن النسخة الحالية من المعرض تتميز بعدد من العملات النادرة التي تقدم للجمهور للمرة الأولى بما يمنحه قيمة ثقافية وتاريخية خاصة لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجمعية لتشجيع الهواة وصقل مهاراتهم عبر الأنشطة والبرامج المتخصصة.

وأوضح أن (الجمعية) تضم حاليا نحو 300 عضو من داخل ‎دولة الكويت وخارجها وترحب بانضمام جميع المهتمين بهذه الهواية مؤكدا استمرارها في تنظيم المحاضرات والمعارض والبرامج الثقافية التي تسهم في نشر المعرفة بتاريخ العملات والطوابع وتعزيز الوعي بأهميتها.

من جانبه قال أمين سر (الجمعية) عيسى دشتي في تصريح مماثل ل(كونا) عقب حفل الافتتاح إن المعرض الذي يقام بالتعاون مع متحف الكويت الوطني يمثل محطة سنوية مهمة لعشاق هذه الهواية إذ يحرص في كل دورة على استقطاب أعضاء جدد وتقديم معروضات مختلفة ومتجددة تعكس تطور مقتنيات الهواة وخبراتهم.

وأضاف دشتي أن المعرض يضم هذا العام مجموعة كبيرة من العملات الذهبية والفضية الكويتية والعالمية إلى جانب عملات إسلامية نادرة ومن أبرزها مجموعة الدنانير الذهبية الإسلامية للدكتور حسن أشكناني وجميع الأنماط المختلفة لعملة (طويلة الحسا) وأول عملة معدنية كويتية (البيزة) من مجموعة محمد البناي.

وبين أن المعرض يضم كذلك مجموعة عملات كأس العالم للدكتور أوسان المهيني ومجموعة العملات الفضية الخليجية النادرة لهشام البلام ومجموعة الأخطاء الطباعية في العملات الورقية الكويتية للدكتور عادل العبدالرزاق وإصدارات اليورو الورقية لعبدالعزيز المسلماني.

وذكر أن من أبرز القطع المعروضة عملة (المهر) الذهبية التي سكت في عهد الملكة فيكتوريا وكانت متداولة في الكويت وتعادل قيمتها آنذاك 15 روبية وهي من مقتنيات الهاوي علي جراغ مبينا أن المعرض سيستمر طوال فترة الصيف ضمن الأنشطة السنوية للجمعية.