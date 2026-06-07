الجيش الباكستاني: مقتل 27 مسلحا في عمليات أمنية شمال البلاد

الجيش الباكستاني

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد مقتل 27 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن على مدى الساعات ال72 الماضية في إقليم خيبر بختونخوا شمالي البلاد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن القوات نفذت عمليات استنادا إلى معلومات استخباراتية في منطقة (ميران شاه) التابعة لإقليم (وزيرستان) الشمالية حيث اشتبكت مع مواقع عدة للمسلحين.

وأضاف البيان أن المواجهات العنيفة أسفرت عن مقتل 27 مسلحا فضلا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بحوزتهم مشيرا إلى تورطهم في هجمات مسلحة وعمليات استهداف لمدنيين.

وكان الجيش الباكستاني أعلن الجمعة الماضي مقتل ستة مسلحين في عملية أمنية بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين لأفغانستان.