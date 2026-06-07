كوريا الشمالية تؤكد على وضعها النووي قبيل زيارة الرئيس الصيني

صورة أرشيفية للرئيس الصيني شي جين بينغ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بكين

قالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن كوريا الشمالية لن تتنازل أبدا عن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية.

ونقلت عنها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قولها إن بيونغ يانغ لن تتهاون مع أي تهديدات.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ كوريا الشمالية يوم الاثنين لحضور قمة، في أول زيارة له إلى البلاد منذ ما يقرب من سبع سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تعزيز العلاقات مع بيونغ يانغ، الحليف الوحيد للصين بموجب معاهدة رسمية.

ووصفت كيم يو جونج مزاعم الولايات المتحدة بأن شي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدا هدف نزع السلاح النووي خلال اجتماعهما في مايو أيار بأنها “كاذبة”، مضيفة أن بلادها “تمتلك المعلومات الأكثر دقة” بشأن هذه المزاعم.

وفي الأسبوع الماضي، أزاحت كوريا الشمالية الستار عن مصنع جديد لإنتاج المواد النووية إذ دعا زعيمها كيم إلى توسيع “هائل” للترسانة النووية للبلاد.

وقال محللون إن موقع تخصيب اليورانيوم الجديد يبدو أنه يهدف إلى تعزيز موقف كوريا الشمالية التفاوضي قبل قمة شي وكيم، مع تبرير تسريع تعزيز قدراتها النووية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن صحيفة رودونج سينمون الرسمية الكورية الشمالية أن كيم جونج أون زار مصنعا كبيرا للذخيرة وأمر بزيادة طاقة إنتاج الصواريخ في البلاد بمقدار مرتين ونصف مرة خلال السنوات الخمس المقبلة.