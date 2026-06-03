مسيرات أوكرانية تقصف محطة نفط بسان بطرسبرج مع قرب انطلاق منتدى اقتصادي

صورة أرشيفية

قصفت أوكرانيا محطة لتصدير النفط في سان بطرسبرج قبل ساعات من انطلاق المنتدى الاقتصادي السنوي الذي ينظمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في محاولة لإحراج الرئيس الروسي وإظهار وجود نقاط ضعف في المدن الروسية الكبرى.

ويأتي الهجوم على سان بطرسبرج في وقت يكثف فيه الطرفان الهجمات على بعضهما البعض في حرب مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات ولا يبدو أن هناك نهاية وشيكة لها. وسان بطرسبرج هي مسقط رأس بوتين وموقع المنتدى الاقتصادي الذي يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية وإظهار روسيا في أفضل صورة.

وشوهد عمود من الدخان يتصاعد من وسط المدينة التاريخي عقب استهداف محطة تصدير النفط، فيما أفاد مراسلو رويترز بسماع دوي انفجارات قوية صباح اليوم.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن طائرات مسيرة أوكرانية نفذت الضربة على المحطة، مضيفا أنها استهدفت أيضا منشأة عسكرية قرب ثاني أكبر مدينة في روسيا.

وقال ألكسندر بيجلوف حاكم سان بطرسبرج إن “منشآت بنية تحتية” غير محددة تعرضت للقصف في ثلاث مناطق مختلفة من المدينة. وقال ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينجراد الأوسع إن الدفاعات الجوية أسقطت 59 طائرة مسيرة خلال الليل.

وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية إن مطار بولكوفو في المدينة اضطر إلى تقييد رحلاته مؤقتا، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 30 رحلة تأخرت أو ألغيت.