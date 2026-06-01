غوتيريش: من الضروري الإبقاء على قوة تابعة للأمم المتحدة في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة على “ضرورة” الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية (يونيفيل) في آخر 2026، وذلك في تقرير قدّمه الإثنين إلى مجلس الأمن الدولي واطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير الذي قدّمه بناء لطلب مجلس الأمن، ثلاث خيارات تتراوح بين نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف إطلاق النار ودعم القوات المسلّحة اللبنانية.

تضم يونيفيل حاليا نحو 7500 من عناصر حفظ السلام، وينتهي تفويضها في آخر كانون الأول/ديسمبر بموجب قرار لمجلس الأمن تم تبنيه في آب/أغسطس 2025 بضغط أميركي.