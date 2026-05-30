أمريكا تعتزم تسريع انسحاب قواتها من أوروبا

ذكرت صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية اليوم السبت نقلا عن مصدر في البنتاجون أن الولايات المتحدة تعتزم تسريع انسحاب قواتها من قواعد في أوروبا، وستقدم مقترحاتها إلى حلفائها في حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.

وأعلنت واشنطن في مايو أيار عن خطط لسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا، وهو ما اعتبره كثيرون نتيجة للخلاف بين الرئيس دونالد ترامب وقوى أوروبية حول حرب إيران. وتستضيف ألمانيا حوالي 35 ألف جندي أمريكي في الخدمة الفعلية، وهو عدد أكبر من أي مكان آخر في أوروبا.

وفي ذلك الوقت، قال البنتاجون إن من المتوقع أن يكتمل الانسحاب في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرا.

ولم تقدم الصحيفة الألمانية تفاصيل عن مدى تسريع عملية الانسحاب، أو المواقع التي قد تتأثر بها. وأضافت أن الولايات المتحدة من المقرر أن تعرض خططها على حلفائها في مؤتمر لتشكيل القوات سينظمه حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.

ولم يرد البنتاجون بعد على طلب للتعليق.