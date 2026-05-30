مسيرات أوكرانية تقصف ميناء ومستودع نفط جنوب روسيا

قالت السلطات في منطقتي روستوف وكراسنودار جنوب روسيا اليوم السبت إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت ناقلة في ميناء تاجانروج الروسي خلال الليل ومستودعا للنفط في مدينة أرمافير.

وقال يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف عبر تيليجرام إنه جرى إخماد حرائق اندلعت في الناقلة دون ورود بلاغات عن تسرب للنفط، مضيفا أن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين.

وقالت سفيتلانا كامبولوفا رئيسة بلدية تاجانروج إنه تقرر تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بالمدينة في 27 مايو أيار. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات أسقطت 127 طائرة مسيرة خلال الليل.

وفي منطقة كراسنودار المجاورة، ذكرت سلطات مدينة أرمافير أن حريقا اندلع في مستودع نفط داخل المنطقة الصناعية بالمدينة وأنه جرت السيطرة عليه دون وقوع إصابات. ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 185 ألف نسمة.

وقال سليوسار حاكم روستوف إنه جرى إسقاط نحو 50 طائرة مسيرة، مع ورود تقارير عن هجمات في أنحاء متفرقة من المنطقة المتاخمة لدونباس الأوكرانية، وهي بؤرة قتال بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أنه وقعت أضرار طفيفة على مشارف تاجانروج.

وأعلن قائد قوات الطائرات المسيرة الأوكرانية استهداف تاجانروج، بالإضافة إلى مستودع نفط في فيودوسيا بشبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية. ولم يشر إلى أي غارة على أرمافير.