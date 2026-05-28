الاتحاد الأوروبي: استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لا يصب في مصلحة أي طرف

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الخميس إن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لا يصب في مصلحة أي طرف مؤكدة أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز لأن “الجميع يدفع ثمنا باهظا جراء ذلك”.

وأضافت كالاس في تصريحات للصحفيين قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص أن “الطرفين يقفان حاليا بين منطقة خطرة للغاية بين الحرب والسلام وليس من مصلحة أحد استمرار هذه الحرب”.

وفي سياق آخر حذرت المسؤولة الاوروبية من أن أوروبا قد تقع في “فخ روسي” إذا انشغلت بالخلافات حول الجهة التي ستمثلها في أي محادثات سلام محتملة مع موسكو بشأن أوكرانيا.

ويبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في قبرص اليوم شروط وآليات التواصل مع موسكو بشأن جهود السلام المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.