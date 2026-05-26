الصين تدعو “الأطراف المعنية” إلى احترام وقف إطلاق النار بعد الضربات الأميركية لإيران

الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ

دعت الصين الثلاثاء “الأطراف المعنية” بحرب الشرق الأوسط إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، بعد أن استهدفت القوات الأميركية مواقع صواريخ في جنوب إيران، وكذلك زوارق كانت تحاول زرع ألغام.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحافي اعتيادي ردا على سؤال عن موقف الصين “نحضّ الأطراف المعنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه وقف إطلاق النار، وحلّ الخلافات بالوسائل السلمية، ومواصلة السعي، من خلال الحوار والتفاوض، إلى إيجاد حل يأخذ في الاعتبار الهواجس المشروعة لجميع الأطراف”، مشددة على ضرورة “العمل على التعجيل في إحلال السلام”.